MERCATO – Nicolò Schira: “Il Napoli accelera per Giovane: si cerca l’accordo con il Verona”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, in un video sul suo canale Youtube racconta del forte interesse del Napoli per Giovane dell’Verona e delle altre possibili operazioni degli azzurri: “Il club ha rotto gli indugi e ha accelerato per Giovane, l’accordo è stato trovato con l’agente per un contratto di lunga durata con ingaggio crescente più bonus. Ora va trovata la quadra con il Verona: si lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Verona spinge per l’obbligo. Il Napoli deve fare un mercato a saldo zero ma sta cercando l’intesa. Giovane è un classe 2003, quindi non occupa posto in lista. Con gli addii di Lucca e Lang ci sarà spazio. Lang va in prestito oneroso con diritto di riscatto al Galatasaray, già oggi potrebbe volare in Turchia per visite mediche e firme. Lucca continua a valutare le opzioni: si è inserito il Siviglia, c’è il Pisa con Gilardino che spinge, ma l’unico accordo economico al momento è con il Nottingham Forest. Lucca però non è convinto e continua a riflettere, ma l’addio è certo. Come esterno offensivo è stato riproposto al Napoli Daniel Maldini”.