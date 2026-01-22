Idea Napoli: nuova proposta per il post Lang

Scritto da:
Salvatore Chirichella
-
Napoli-Parma, le probabili formazioni: torna Buongiorno dal 1, la scelta su Lang

Come sappiamo il nome di Noa Lang era già da tempo sulla lista trasferimenti della squadra partenopea infatti già si vociferava dei possibili sostituti come Daniel Maldini,Raheem Sterling e Giovane.

A questi però si è aggiunto un altro nome infatti da Il Corriere dello Sport è uscita la notizia che il club sia interessato all’esterno Abde Ezzalzouli che attualmente è di proprietà del Real Betis. Classe 2001 considerato uno dei talenti più cristallini del campionato maggiore spagnolo è nel taccuino della squadra campione d’Italia in carica sia per le sue caratteristiche tecniche, che per i potenziali margini di crescita.

Articolo precedenteRomano – Lucca-Nottingham Forest, here we go: l’ex Udinese via in prestito con diritto di riscatto. I dettagli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE