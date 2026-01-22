Gazzetta – Napoli, ADL e il suo intervento in Lega Serie A sui criteri del mercato: i dettagli

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’intervento di Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, nel corso l’assemblea della Lega Serie A di lunedì: “Lunedì, durante l’assemblea della Lega Serie A, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non le ha mandate a dire ai suoi colleghi. Il suo è stato un intervento-sfogo dai toni molto decisi, come spesso gli capita quando l’argomento lo coinvolge in prima persona. “Ma come, le mie casse sono piene e non posso operare sul mercato liberamente per una norma iniqua? Cambiamola! Chi è d’accordo con me? Andiamo al voto”, questo più o meno il succo del suo intervento relativo al nuovo indicatore economico-finanziario dell’attuale mercato invernale, che ha sostituito i parametri precedentemente in vigore per stabilire la possibilità o meno dei club di operare senza vincoli”.