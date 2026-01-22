Finalmente Bove! L’ex Roma e Fiorentina ha firmato con un nuovo club in Inghilterra: l’annuncio

Finalmente Edoardo Bove torna a giocare. L’ex Roma e Fiorentina riparte dall’Inghilterra, dal Watford, squadra che milita nella seconda divisione inglese, più comunemente chiamata Champiomship.

Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con Vicarage Road, dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con l’AS Roma.

Le parole del ds Behrami: “Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva. Questa è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell’ambizione della proprietà. Edoardo è un talento di alto livello e comprovato ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo della proprietà, ovvero lottare per il ritorno in Premier League”.