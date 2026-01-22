Champions League, la classifica generale dopo la settima giornata. Napoli fuori dalla zona playoff

Si è conclusa la settima giornata di Champions League. Una tornata che ha visto il Napoli rimediare un deludente pareggio in casa del Copenhagen per 1-1, von i danesi per gran parte del match in inferiorità numerica. Oltre al danno, è però arrivata la beffa: al momento gli azzurri sono venticinquesimi nel gruppone e dunque fuori dalla zona playoff. Questo, per mezzo dei risultati odierni, che hanno visto gli azzurri venir scavalcati dal Qarabag e dall’Athletic Bilbao, vittorioso al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Ora, gli uomini di Conte sono obbligati a vincere contro il Chelsea il 28 gennaio al Maradona per potersi guadagnare l’accesso ai playoff del torneo e scongiurare una clamorosa eliminazione. Di seguito, la classifica completa.

SQUADRA GIOCATE VITTORIE PAREGGI SCONFITTE GOL FATTI GOL SUBITI DIFF. RETI PUNTI 1. Arsenal 7 7 0 0 20 2 +18 21 2. Bayern Monaco 7 6 0 1 20 7 +13 18 3. Real Madrid 7 5 0 2 19 8 +11 15 4. Liverpool 7 5 0 2 14 8 +6 15 5. Tottenham 7 4 2 1 15 7 +8 14 6. Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20 10 +10 13 7. Newcastle 7 4 1 2 16 6 +10 13 8. Chelsea 7 4 1 2 14 8 +6 13 9. Barcellona 7 4 1 2 18 13 +5 13 10. Sporting Lisbona 7 4 1 2 14 9 +5 13 11. Manchester City 7 4 1 2 13 9 +4 13 12. Atletico Madrid 7 4 1 2 16 13 +3 13 13. Atalanta 7 4 1 2 10 9 +1 13 14. Inter 7 4 0 3 13 7 +6 12 15. Juventus 7 3 3 1 14 10 +4 12 16. Borussia Dortmund 7 3 2 2 19 15 +4 11 17. Galatasaray 7 3 1 3 9 9 0 10 18. Qarabag 7 3 1 3 13 15 -2 10 19. Olympique Marsiglia 7 3 0 4 11 11 0 9 20. Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10 14 -4 9 21. Monaco 7 2 3 2 8 14 -6 9 22. Psv Eindhoven 7 2 2 3 15 14 +1 8 23. Athletic Bilbao 7 2 2 3 7 11 -4 8 24. Olympiacos 7 2 2 3 8 13 -5 8 25. NAPOLI 7 2 2 3 7 12 -5 8 26. Copenhagen 7 2 2 3 11 17 -6 8 27. Club Brugge 7 2 1 4 12 17 -5 7 28. Bodø/Glimt 7 1 3 3 12 14 -2 6 29. Benfica 7 2 0 5 6 10 -4 6 30. Pafos 7 1 3 3 4 10 -6 6 31. Union Saint-Gilloise 7 2 0 5 7 17 -10 6 32. Ajax 7 2 0 5 7 19 -12 6 33. Eintracht Francoforte 7 1 1 5 10 19 -9 4 34. Slavia Praga 7 0 3 4 4 15 -11 3 35. Villarreal 7 0 1 6 5 15 -10 1 36. Kairat Almaty 7 0 1 6 5 19 -14 1

N.B. In caso di arrivo allo stesso punteggio di una o più squadre, la Uefa ha stabilito dei criteri in base ai quali formare la classifica completa. Sono, in ordine: