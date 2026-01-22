Champions League, la classifica generale dopo la settima giornata. Napoli fuori dalla zona playoff

Scritto da:
Elia Falco
-

Si è conclusa la settima giornata di Champions League. Una tornata che ha visto il Napoli rimediare un deludente pareggio in casa del Copenhagen per 1-1, von i danesi per gran parte del match in inferiorità numerica. Oltre al danno, è però arrivata la beffa: al momento gli azzurri sono venticinquesimi nel gruppone e dunque fuori dalla zona playoff. Questo, per mezzo dei risultati odierni, che hanno visto gli azzurri venir scavalcati dal Qarabag e dall’Athletic Bilbao, vittorioso al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Ora, gli uomini di Conte sono obbligati a vincere contro il Chelsea il 28 gennaio al Maradona per potersi guadagnare l’accesso ai playoff del torneo e scongiurare una clamorosa eliminazione. Di seguito, la classifica completa. 

SQUADRAGIOCATEVITTORIEPAREGGISCONFITTEGOL FATTIGOL SUBITIDIFF. RETIPUNTI
1. Arsenal7700202+1821
2. Bayern Monaco7601207+1318
3. Real Madrid7502198+1115
4. Liverpool7502148+615
5. Tottenham7421157+814
6. Paris Saint-Germain74122010+1013
7. Newcastle7412166+1013
8. Chelsea7412148+613
9. Barcellona74121813+513
10. Sporting Lisbona7412149+513
11. Manchester City7412139+413
12. Atletico Madrid74121613+313
13. Atalanta7412109+113
14. Inter7403137+612
15. Juventus73311410+412
16. Borussia Dortmund73221915+411
17. Galatasaray731399010
18. Qarabag73131315-210
19. Olympique Marsiglia7304111109
20. Bayer Leverkusen72321014-49
21. Monaco7232814-69
22. Psv Eindhoven72231514+18
23. Athletic Bilbao7223711-48
24. Olympiacos7223813-58
25. NAPOLI7223712-58
26. Copenhagen72231117-68
27. Club Brugge72141217-57
28. Bodø/Glimt71331214-26
29. Benfica7205610-46
30. Pafos7133410-66
31. Union Saint-Gilloise7205717-106
32. Ajax7205719-126
33. Eintracht Francoforte71151019-94
34. Slavia Praga7034415-113
35. Villarreal7016515-101
36. Kairat Almaty7016519-141

N.B. In caso di arrivo allo stesso punteggio di una o più squadre, la Uefa ha stabilito dei criteri in base ai quali formare la classifica completa. Sono, in ordine:

  1. 1) Miglior differenza reti nella fase campionato
  2. 2) Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
  3. 3) Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato
  4. 4) Maggior numero di vittorie nella fase campionato
  5. 5) Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
  6. 6) Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari nella fase di campionato
  7. 7) Miglior differenza reti collettiva degli avversari nella fase di campionato
  8. 8) Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
  9. 9) Punti disciplina in base ai cartellini gialli e ai cartellini rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
  10. 10) Ranking più alto

Articolo precedenteMERCATO – Nicolò Schira: “Il Napoli accelera per Giovane: si cerca l’accordo con il Verona”
Articolo successivoGazzetta – Liquidità per 174 milioni e patrimonio di 190, ma mercato bloccato: il caso del Napoli che ha portato alla modifica delle Noif

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE