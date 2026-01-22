Champions League, la classifica generale dopo la settima giornata. Napoli fuori dalla zona playoff

Si è conclusa la settima giornata di Champions League. Una tornata che ha visto il Napoli rimediare un deludente pareggio in casa del Copenhagen per 1-1, von i danesi per gran parte del match in inferiorità numerica. Oltre al danno, è però arrivata la beffa: al momento gli azzurri sono venticinquesimi nel gruppone e dunque fuori dalla zona playoff. Questo, per mezzo dei risultati odierni, che hanno visto gli azzurri venir scavalcati dal Qarabag e dall’Athletic Bilbao, vittorioso al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Ora, gli uomini di Conte sono obbligati a vincere contro il Chelsea il 28 gennaio al Maradona per potersi guadagnare l’accesso ai playoff del torneo e scongiurare una clamorosa eliminazione. Di seguito, la classifica completa.
|SQUADRA
|GIOCATE
|VITTORIE
|PAREGGI
|SCONFITTE
|GOL FATTI
|GOL SUBITI
|DIFF. RETI
|PUNTI
|1. Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20
|2
|+18
|21
|2. Bayern Monaco
|7
|6
|0
|1
|20
|7
|+13
|18
|3. Real Madrid
|7
|5
|0
|2
|19
|8
|+11
|15
|4. Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14
|8
|+6
|15
|5. Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15
|7
|+8
|14
|6. Paris Saint-Germain
|7
|4
|1
|2
|20
|10
|+10
|13
|7. Newcastle
|7
|4
|1
|2
|16
|6
|+10
|13
|8. Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14
|8
|+6
|13
|9. Barcellona
|7
|4
|1
|2
|18
|13
|+5
|13
|10. Sporting Lisbona
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|+5
|13
|11. Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13
|9
|+4
|13
|12. Atletico Madrid
|7
|4
|1
|2
|16
|13
|+3
|13
|13. Atalanta
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
|14. Inter
|7
|4
|0
|3
|13
|7
|+6
|12
|15. Juventus
|7
|3
|3
|1
|14
|10
|+4
|12
|16. Borussia Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19
|15
|+4
|11
|17. Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9
|9
|0
|10
|18. Qarabag
|7
|3
|1
|3
|13
|15
|-2
|10
|19. Olympique Marsiglia
|7
|3
|0
|4
|11
|11
|0
|9
|20. Bayer Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10
|14
|-4
|9
|21. Monaco
|7
|2
|3
|2
|8
|14
|-6
|9
|22. Psv Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15
|14
|+1
|8
|23. Athletic Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
|24. Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8
|13
|-5
|8
|25. NAPOLI
|7
|2
|2
|3
|7
|12
|-5
|8
|26. Copenhagen
|7
|2
|2
|3
|11
|17
|-6
|8
|27. Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12
|17
|-5
|7
|28. Bodø/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12
|14
|-2
|6
|29. Benfica
|7
|2
|0
|5
|6
|10
|-4
|6
|30. Pafos
|7
|1
|3
|3
|4
|10
|-6
|6
|31. Union Saint-Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7
|17
|-10
|6
|32. Ajax
|7
|2
|0
|5
|7
|19
|-12
|6
|33. Eintracht Francoforte
|7
|1
|1
|5
|10
|19
|-9
|4
|34. Slavia Praga
|7
|0
|3
|4
|4
|15
|-11
|3
|35. Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5
|15
|-10
|1
|36. Kairat Almaty
|7
|0
|1
|6
|5
|19
|-14
|1
N.B. In caso di arrivo allo stesso punteggio di una o più squadre, la Uefa ha stabilito dei criteri in base ai quali formare la classifica completa. Sono, in ordine:
- 1) Miglior differenza reti nella fase campionato
- 2) Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
- 3) Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato
- 4) Maggior numero di vittorie nella fase campionato
- 5) Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
- 6) Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari nella fase di campionato
- 7) Miglior differenza reti collettiva degli avversari nella fase di campionato
- 8) Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
- 9) Punti disciplina in base ai cartellini gialli e ai cartellini rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
- 10) Ranking più alto