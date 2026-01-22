CdS – Napoli, spunta Ezzalzouli per il ruolo di esterno. Attacco, Giovane è la priorità

Noa Lang è ai saluti. L’olandese, non sempre brillante in maglia azzurra, vestirà la maglia del Galatasaray. Una cessione che permetterà al Napoli di poter operare sul mercato, visto il blocco imposto dalla Figc. Tra i nomi, oltre i già noti Raheem Sterling e Daniel Maldini, si è aggiunto quello di Abdessamad Ezzalzouli, detto Abde, esterno marocchino classe 2001 di proprietà del Betis Siviglia. Rimane viva la pista En-Nesyri, ma il Napoli ha dato priorità a Giovane dell’Hellas Verona. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“In quest’ottica, il Napoli, infatti, sta valutando anche un esterno. E al di là dei classici profi li al vaglio – da Sterling del Chelsea a Maldini junior dell’Atalanta – lo sguardo s’è posato sul marocchino Abdessamad Ezzalzouli detto Abde, 24 anni compiuti a dicembre, ala sinistra del Betis Siviglia che come En-Nesyri ha vissuto la delusione della sconfitta nella finale più incredibile della storia della Coppa d’Africa contro il Senegal. A proposito di En-Nesyri: resta un’opzione per il Napoli così come per la Juve, ma la voglia di chiudere Giovane l’ha ovviamente fatto scivolare più indietro nelle gerarchie azzurre di gradimento”.

Sul brasiliano: “Il ds Manna lo guarda da un po’ e ne apprezza la capacità di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo, ma a dirla bene Giovane ha strappato svariati consensi all’esordio con l’Hellas: tecnico, rapido, sfrontato, fantasia. Non una mira eccellente, come certificano anche i numeri in zona gol, ma buonissima stoffa su cui ricamare cifre più importanti. L’idea di portarlo subito a Napoli c’è, ma i limiti del mercato a saldo zero impongono il solito principio di creare lo spazio necessario a inserire un nuovo arrivo: il Verona ha intenzione di cederlo per una ventina di milioni, la concorrenza non manca (Lazio compresa) e dunque bisogna innanzitutto vendere”.