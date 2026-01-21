“Un rigore causato che è lo specchio del suo momento”. Pioggia di insufficienze dai quotidiani per Buongiorno

Alessandro Buongiorno è stato il protagonista in negativo di Copenhagen-Napoli. Il difensore, reduce da un periodo non molto positivo, ha causato il rigore che ha permesso ai danesi di pareggiare un incontro che sembrava accomodato. Un contatto ingenuo ed evitabile, che è tra le cause di una vittoria che sarebbe stata fondamentale per il passaggio del turno ai playoff. Per lui, sono arrivati numerosi voti negativi dai vari quotidiani, che sottolineano il suo intervento scellerato su Elyonoussi.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – Centrale al posto di Rrahmani, su Elyonoussi è fin troppo energico e concede rigore. Episodio chiave che indirizza la partita e che ora rischia di complicare il discorso qualificazione ai play-off.

GAZZETTA DELLO SPORT 4 – Il contatto su Elyounoussi che porta al rigore è lo specchio del suo momento di poca lucidità. Bastava accompagnare e temporeggiare.

TUTTOSPORT 4,5 – Aggressivo anche quando non serve, complica una partita che si era messa in discesa da sola.

IL MATTINO 4 – Pesa, più di tutto, quell’errore nella ripresa che vale il pareggio dei padroni di casa. Ci mette tutto quello che ha ma il periodo non è dei migliori e si vede.