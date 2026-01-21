ULTIM’ORA – Il mercato del Napoli rimane a saldo zero, per ora. Le ultime

Il mercato del Napoli, almeno per ora, resta a saldo zero. È quanto emerge dal Consiglio federale straordinario della Lega Serie A tenutosi oggi. Il nodo centrale, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, è la mancanza di unanimità al provvedimento. Il Consiglio federale ha infatti richiesto alla Lega Serie A la rinuncia, da parte di altre società, a qualsiasi tipo di azione futura nei confronti dello stesso Consiglio federale. Dunque, se non verrà prima risolta questa faccenda, gli azzurri dovranno operare con le limitazioni inflitte. Una questione che ora rischia di prolungarsi fino alla fine della sessione.