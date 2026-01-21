Tmw – Mercato Napoli, sblocco in arrivo? Oggi in programma un consiglio straordinario di Lega. I dettagli

Cambiano in corso d’opera i discorsi del mercato di gennaio del Napoli? Come ben noto, la società partenopea ha ricevuto da parte della Figc un blocco del mercato causa del mancato rispetto del limite massimo dell’indicatore del costo del lavoro allargato. Motivo per cui potranno essere effettuate operazioni solamente a saldo zero, sia per cessioni che per stipendi. In parole povere, se non ci saranno uscite non potranno arrivare nuovi elementi.

Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare già nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è stato programmato un consiglio federale straordinario su richiesta della Lega Serie A. Nell’ultima assemblea, il presidente Aurelio De Laurentiis ha richiesto di modificare le norme, chiedendo che si tenesse conto anche della liquidità accantonata negli anni precedenti. La votazione ha ottenuto 16 sì, tre astensioni (Inter, Roma e Juventus) ed un voto contrario (Milan).

Ora, la palla passa ai consiglieri federali. Molto, fa sapere il portale, dipenderà da cosa decideranno Chiellini e Marotta, tra i più contrari. Però, difficilmente potranno non adeguarsi all’indicazione dell’assemblea di Lega che rappresentano. Serpeggiano dubbi anche tra gli altri consiglieri, ma c’è la possibilità concreta che il Napoli possa vedere il suo mercato sbloccato con piena agibilità per questa sessione invernale.