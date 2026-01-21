Sky – Napoli, contatti per Giovane e Maldini. Lucca, si inserisce il Siviglia che offre Juanlu. I dettagli

Il Napoli si sta muovendo sul mercato per regalare nuovi elementi ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, uno dei nomi indiziati è quello di Giovane, attaccante brasiliano del Verona seguito anche dalla Lazio. La dirigenza è al lavoro per trovare un’intesa sia con il club che con il giocatore. Il grande limite è però dato dalla situazione del mercato a saldo ero, che impone alla società di effettuare prima una cessione. Il più indiziato al momento è Noa Lang, con il Galatasaray in prima fila e il Fulham subito dietro. È in uscita anche Lorenzo Lucca, che prende ancora tempo per decidere sul suo futuro nonostante il forte interesse del Nottingham Forest. In particolare, nelle ultime ore su di lui si è inserito il Siviglia. Gli andalusi vorrebbero proporre uno scambio con Juanlu Sanchez, obiettivo estivo dei partenopei, ma non sono ancora state formulate offerte. Resiste però l’interesse del Pisa. Rimane viva la pista che porta a Daniel Maldini, trequartista dell’Atalanta. Il suo arrivo non condiziona in alcun modo la trattativa per Giovane.