Romano – Sterling, il calciatore gradisce la destinazione. Oggi nuovi contatti con l’entourage. Lang, si discute per la cifra del riscatto. Lucca, il calciatore aspetta

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dove parla a proposito delle ultime novità in ambito di mercato. Si è parlato anche della situazione in casa Napoli, che sta definendo la cessione in prestito di Noa Lang al Galatasaray ed aspetta la risposta definitiva di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest. Intanto, si stanno aprendo i contatti con l’entourage di Raheem Sterling. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Saranno le ore più importanti per capire il destino di due giocatori. Il primo è Lang: nonostante tutte le ultime voci ed il rischio infortunio, da quanto mi risulta non si prevedono degli stop seri, quindi Napoli e Galatasaray sono in contatto per chiudere sul diritto di riscatto. L’ultimo aggiornamento parla di una cifra che è variata: i turchi vogliono tenerla sui 26-27 milioni, il Napoli vuole partire da 30, si può trovare una soluzione a metà strada. Il riscatto non sarà obbligatorio ed il prestito verrà pagato 2 milioni di euro. Lucca, si aspettano risposte dal giocatore che è al corrente dell’accordo tra gli azzurri ed il Nottingham Forest con tanto di documenti pronti, un milione per il prestito, 35 per il riscatto. Al momento non ha ancora dato una risposta, vedremo cosa risponderà nelle prossime ore perché gli inglesi non aspetteranno a lungo. L’attaccante spera in una chiamata dall’Italia, anche legata ad un possibile ritorno a Pisa“.

“Oggi il Napoli si metterà in contatto con gli agenti di Raheem Sterling per capire se procedere o meno con l’operazione. Sono previsti contatti tra società e calciatore, l’inglese è uno dei nomi in lista anche perché è fuori dal progetto del Chelsea. È stato proposto più volte, anche durante la scorsa estate ma la dirigenza non ha voluto procedere. Oggi la situazione è diversa e si stanno facendo delle valutazioni. Il Napoli aveva chiesto pazienza agli addetti ai lavori, ma da adesso in poi si potrà arrivare alla fase delle decisioni definitive. Non è l’unica opzione, ma è tra le opportunità last minute. Sterling gradirebbe un’esperienza fuori dall’Inghilterra”.