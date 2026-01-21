Romano – Lang-Galatasaray, è fatta. L’olandese saluta il Napoli dopo 6 mesi. Cifre e dettaglo dell’operazione.

È arrivato l’here we go di Fabrizio Romano: Noa Lang è ormai prossimo a divenire un nuovo calciatore del Galatasaray. L’esterno olandese, arrivato in estate per 25 milioni di euro dal Psv, lascia il Napoli dopo solo 6 mesi, un rendimento altalenante ed uno score complessivo di un gol e due assist. Il collega, riporta anche quali sono le cifre dell’offerta: si tratta di una cessione in prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30. Inoltre, i turchi copriranno tutto l’ingaggio del calciatore. Nei prossimi giorni, Lang volerà in Turchia dove svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Noa Lang to Galatasaray, here we go! Deal agreed right now between clubs.



Loan deal for €2m fee plus €30m buy option clause, accepted by Napoli.



Lang will have higher salary than current one at Napoli if Galatasaray sign him on permanent deal in June. pic.twitter.com/KFfwZ2nfrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026