Juventus-Napoli sarà arbitrata da Mariani di Aprilia. Doveri al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventiduesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà la Juventus il giorno domenica 25 gennaio alle ore 18:00, in quello che si preannuncia essere un match caldissimo e decisivo. L’incontro, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Verrà assistito dai guardalinee Tegoni e Berti mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Il Var sarà presieduto dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1 e ad assisterlo ci sarà Di Paolo.

