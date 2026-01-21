Il Mattino – Napoli interessato a Giovane, ma c’è il nodo formula. Sul brasiliano anche Juventus e Lazio

Il Napoli è a caccia di un botto di mercato. Tra i tanti indiziati, c’è Giovane dell’Hellas Verona, attaccante brasiliano classe 2003 che ha immediatamente stupito gli addetti ai lavori. Su di lui, non ci sono solo gli azzurri, che hanno comunque la problematica di poter completare un eventuale acquisto solamente nella prossima estate. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. “Anche il Napoli ha puntato gli occhi su Giovane Santana do Nascimento, il piccolo fenomeno brasiliano che sta incantando il Verona. Ci sono anche la Lazio e la Juventus su Giovane e il club azzurro ha il problema della formula, perché può operare solo con un riscatto fissato alla prossima estate. Ma è da alcune settimane che le prestazioni del brasiliano sono seguite: c’erano osservatori azzurri anche l’altra sera a Cremona. Ovviamente, l’Hellas è interessata a qualche scambio”.