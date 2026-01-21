Il Mattino – Lucca al Nottingham Forest, sul tavolo uno scambio con Ndoye? La situazione

L’edizione odierna de Il Mattino riporta un’indiscrezione di mercato che avrebbe del clamoroso: uno scambio tra il Napoli e il Nottingham Forest per Lorenzo Lucca e Dan Ndoye. Lo svizzero è stato a lungo un obiettivo di mercato dei partenopei, che però si sono dovuti arrendere davanti alle esose richieste del Bologna, soddisfatte proprio dal club britannico. Ora, a distanza di 6 mesi, quella pista potrebbe nuovamente riaccendersi. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Due milioni per il prestito secco di Lucca. Il Pisa rilancia ma fa, sinceramente, molta tenerezza immaginare l’approdo sotto la torre dell’attaccante valutato 36 milioni di euro appena 6 mesi fa. Manna attende la chiamata del Nottingham Forest che potrebbe già presentare una proposta con l’indicazione del riscatto in estate, più o meno attorno ai 32 milioni. Il Napoli non può far mercato se non vende. E quello che incassa potrà spendere. Quindi se dà via Lucca in prestito, evidentemente non potrà che fare un’operazione in prestito. Per questo occhio a qualche scambio: proprio con il club di Premier. Sean Dyche, il manager del Nottingham, potrebbe dare il via libera per l’addio di Dan Ndoye: come per Lucca, pochi mesi per dare un giudizio negativo. Ndoye è strato strappato proprio al Napoli, con quei 42 milioni versati al Bologna. Ma adesso, potrebbe essere più semplice, visto il suo rendimento. Il Nottingham vorrebbe inserire nell’affare pure Olivera“.