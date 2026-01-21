Gazzetta – Napoli in preda ad una involuzione mentale e di gioco. Non snoccioliamo la litania degli infortunati

Il Napoli, nella trasferta di Copenaghen, ha rimediato solamente un pareggio per 1-1. Un risultato assurdo, rimediato contro una squadra in 10 per oltre un’ora di gioco. Una sfida che ha mostrato come gli azzurri siano scarichi e che presentino trame di gioco prevedibili. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli è preda di un’involuzione mentale e di gioco. Sembra scarico, quasi rassegnato a un destino di mediocrità, e le tracce di gioco non sono più efficaci, sono diventate prevedibili. Funziona soltanto McTominay, giunto al nono gol stagionale, 4 reti in Champions e 5 in campionato. Il Napoli pare consumato, quasi alla fine di un ciclo. Ci rifiutiamo di credere che la spinta propulsiva di Conte si sia esaurita. Suggeriamo però di non snocciolare la litania degli infortunati. C’era abbastanza squadra, per vincere contro un Copenaghen abbordabilissimo, e fermo da oltre un mese per la pausa invernale del suo campionato”.