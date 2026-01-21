CdS – Suicidio Napoli. Notte surreale a Copenaghen, e ora la Champions si complica

Il Napoli torna da Copenaghen con un pareggio assai deludente che complica la strada per la qualificazione ai playoff di Champions League. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che definisce quello azzurro un ‘suicidio’.

“In danese si traduce così: selvmord. Suicidio. La penultima notte di Champions del Napoli a Copenaghen è stata surreale: è passato in vantaggio al 39′, ha gestito la fatica e dominato per settanta minuti concedendo un solo tocco in area e neanche un tiro in porta agli avversari, in dieci dal 35′, ma come spesso accade ha sprecato troppo e alla fine ha pagato. Molto caro: distrazione fatale, rigore regalato da Buongiorno a Elyounoussi e gol di Jordan Larsson, figlio di Henrik, su respinta di Milinkovic-Savic. Sì, perché Vanja l’aveva parato, ma anche quando gli episodi sembrano girare a favore, il Napoli si ritrova sempre la nuvola nera sul campo. Conte ha sfidato l’emergenza e l’inevitabile calo provandole tutte, ma non è bastato. E nella ripresa ha ripescato dal mercato Lucca, che nel recupero ha divorato due chance, e Lang, addirittura a terra e in lacrime dopo un fallo subito all’ultima azione. Lui che è oggetto di trattative: incredibile, tutto storto. Come la serata di Hojlund, ex padrone di casa fischiato e disinnescato: un silenzio simbolico, sta mancando proprio la forza d’urto degli attaccanti. Ieri però è stato soprattutto l’atteggiamento collettivo del secondo tempo a rovinare i piani. È stata una prova di immaturità. Una vittoria avrebbe blindato i playoff e invece tutto è rimandato al 28 gennaio contro il Chelsea al Maradona: il Napoli è 23° e ancora qualifi cato con 8 punti (come Psv, Olimpiacos e Copenaghen), ma è assolutamente in bilico”.