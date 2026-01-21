CdS – Mercato, Conte “Si augura che non si ripeta l’incubo della scorsa stagione”

Cosa aspettarsi dal calciomercato? Sicuramente, le aspettative di Antonio Conte sono ben note: non voler rivivere l’incubo della scorsa stagione. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Da metà dicembre a Riyadh nella sfida con il Milan, il Napoli ha giocato sempre con la coppia Lobotka-McTominay: nove partite di fila senza sosta. Le treccine di Anguissa assomigliano a un’oasi nel deserto davanti agli occhi di Conte, la sua esuberanza e il suo strapotere fisico sono mancati tremendamente a centrocampo negli ultimi due mesi. Pronto a rientrare anche Meret, mentre sono ancora da decifrare le condizioni di Neres. Ipotizzare una formazione per lo Stadium diversa rispetto a quella che è andata in campo a Copenaghen è difficile. A meno che non arrivi qualche sorpresa sul mercato in queste ore. Ipotesi molto complicata, nonostante le tante trattative sul tavolo. Lo scorso gennaio fu traumatico, dalla partenza di Kvara all’arrivo in extremis di Okafor. Conte si augura che l’incubo non si ripeta”.