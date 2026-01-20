Schira: “Lucca corteggiato da Gilardino”: il punto

Lorenzo Lucca continua ad essere in uscita dal Napoli, con diverse squadre interessate al calciatore ex Udinese.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il centravanti sarebbe stato contattato dall’allenatore del Pisa Alberto Gilardino: “C’è stata una telefonata tra l’allenatore Alberto Gilardino e Lorenzo Lucca per convincere l’attaccante a trasferirsi al Pisa con un prestito di 6 mesi. Il Pisa sta spingendo per superare il Nottingham Forest, che ha un accordo totale con il Napoli per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.”