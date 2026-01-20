Pedullà: “Una squadra inglese interessata ad Olivera”: la cifra

Mathias Olivera sta trovando meno spazio rispetto alla scorsa stagione, complice l’importante contributo di Spinazzola ed il cambio modulo di mister Conte.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul calciatore sudamericano ci sarebbe un’offerta da parte di una squadra inglese: ““Mathias Olivera vuole giocare di più e il Nottingham Forest lo apprezza molto. Dobbiamo aggiungere qualcosa. Il Nottingham ha preannunciato una proposta di 15 milioni per l’esterno sinistro, al momento ritenuta bassa dal club azzurra.

È vero che Olivera non è più un titolare fisso, ammesso che nel calcio di oggi esistano titolari fissi, ma per il Napoli se ne può parlare per una cifra più vicina ai 25 che ai 20 milioni. Vedremo se la situazione cambierà, al momento la richiesta è chiara