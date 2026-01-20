Marolda: “Napoli a Copenaghen con la squadra B, nodo cruciale per la Champions”

Il giornalista Ciccio Marolda, durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” ha parlato del match odierno di Champions League a Copenaghen: “Il Napoli arriva a Copenaghen non in pullman ma in ambulanza. Il Napoli riesce solitamente a tirar fuori grandi prestazioni nei momenti di difficoltà, al momento si arriva a giocare la sfida di Champions con un Napoli B. La partita di domani si porterà dietro le sfide contro Juve e Chelsea e queste sono lo snodo sia per la Champions che per il campionato. Credo che la partita con la Juve è legata a Copenaghen, un buon risultato in Danimarca potrebbe dare la spinta anche a Torino, mentre in caso contrario si potrebbe finire in entrambi i casi molto malconci”.