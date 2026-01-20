Copenaghen-Napoli, la probabile formazione azzurra: scelte obbligate, un solo cambio rispetto al Sassuolo

Napoli in totale emergenza questa sera contro il Copenaghen. Dopo gli infortuni di Politano e Rrahmani, gli uomini a disposizione di Antonio Conte sono ulteriormente diminuiti e questa sera le scelte di formazione sono quasi obbligate. Come riporta il CdS, l’unica nota positiva è il ritorno in panchina di Lukaku, che potrebbe anche rappresentare una soluzione a gara in corso. Per il resto, la formazione sarà la stessa vista contro il Sassuolo ad eccezione dell’infortunato Rrahmani che verrà sostituito da Buongiorno. Seconda partita consecutiva da titolare per Vergara, che debutterà dall’inizio anche in Champions.