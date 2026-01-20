Champions League- Il Napoli non va oltre il pareggio in Danimarca, non basta la rete di Scott McTominay

Il Napoli, impegnato a Copenaghen conclude la propria trasferta con il risultato di 1-1 con un gol segnato da Scott McTominay ed un rigore segnato dal subentrante Jordan Larsson.

La squadra di mister Conte, rimaneggiata dalle diverse assenze, schiera Hojlund sostenuto da Elmas ed il giovane Vergara.

La partita inizia con ritmi molto lenti e pochissime emozioni, fino all’espulsione del capitano dei danesi Thomas Delaney che al minuto 35 entra in malo modo su Lobotka e viene espulso dopo revisione al VAR; passano solo 4 minuti e su calcio d’angolo la sblocca Scott McTominay che spizza in rete su cross di Elmas.

Il secondo tempo prosegue con un Napoli in controllo fino al minuto 70 quando Buongiorno in area di rigore colpisce il nazionale norvegese Elyounoussi causando un rigore che Milinkovic-Savic para ma sulla ribattuta Larsson fa 1-1; al minuto 84 il portiere del Copenaghen salva il risultato su un colpo di testa del subentrante Olivera e dopo 6 di recupero, la partita finisce con il punteggio di 1-1.

Il Napoli si giocherà tutto nell’ultimo turno, in casa contro il Chelsea che attualmente ha 10 punti.