Champions League: Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali

Il Napoli alle ore 21:00 sfiderà il Copenaghen nel settimo match del girone di Champions League.

La squadra di mister Conte, dopo la sofferta vittoria in campionato contro il Sassuolo è chiamata a battere i danesi per tenere vive le possibilità di qualificazione alla seconda fase.

A guidare l’attacco azzurro ci sarà Rasmus Hojlund supportato da Elif Elmas e Vergara, sulle fasce ci saranno Gutierrez e Spinazzola con il capitano Di Lorenzo a formare il terzetto difensivo con Buongiorno e Juan Jesus.

Di seguito le formazioni ufficiali:

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Suzuki, G. Pereira, Lopez; Achouri, Madsen, Delaney, Robert; Dadason, Cornelius. All. Neestrup

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte