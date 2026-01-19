Politano e Rrhamani, Il Mattino anticipa i tempi di recupero

L’esterno di attacco ed il difensore kosovaro sono solo gli ultimi due di una incredibile sequenza di infortuni muscolari che sta caratterizzando e penalizzando la stagione del club azzurro.

I due sono usciti malconci dal match di sabato pomeriggio al Maradona contro il Sassuolo, e, fin da subito, le sensazioni non promettevano nulla di buono su un loro immediato recupero.

Il quotidiano napoletano Il Mattino stamattina in edicola prova ad anticipare gli esiti degli esami strumentali. che in giornata dovrebbero chiarire meglio le idee in merito ai tempi di recupero.

Per Politano, già sofferente dalla gara contro l’Inter, la stima è di almeno un mese di stop. L’esterno quindi salterà presumibilmente almeno 5 o 6 gare.

Sembra meno catastrofica la situazione per Rrhamani, il pilastro della difesa sabato ha avuto un problema alla coscia sinistra e non si tratta quindi di una ricaduta del problema che quest’anno lo ha già tenuto fuori per varie partite. Dovrebbe trattarsi di un semplice risentimento al muscolo posteriore, che dovrebbe fargli saltare “soltanto” Copenaghen, Juventus e Chelsea.