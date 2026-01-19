UFFICIALE – Napoli, Contini rinnova fino al 2031. Il comunicato

Tramite una nota ufficiale, il Napoli ha comunicato il rinnovo di contratto di Nikita Contini, portiere classe 1996, fino al 30 giugno del 2031. L’italo-ucraino, terzo portiere della rosa, ha disputato una presenza in maglia azzurra: Napoli-Monza del 29 dicembre 2023, dove subentrò ad Alex Meret. Con la casacca partenopea, ha vinto uno scudetto ed una supercoppa italiana. Di seguito, la nota diffusa dalla società sul proprio sito ufficiale. “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel club azzurro, il 29 dicembre 2023 fa il suo esordio in prima squadra in occasione del match di campionato, al Maradona, contro il Monza. Con il Napoli ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana. Congratulazioni, Nikita!”