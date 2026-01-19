Moretto – Maldini, contatti diretti tra Napoli e Atalanta. La situazione

Il Napoli è in cerca di un calciatore da aggregare al reparto offensivo. Tra i tanti nomi, uno dei più chiacchierati è quello di Daniel Maldini. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Stando a quanto da lui dichiarato, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti diretti tra gli azzurri e l’Atalanta, squadra che detiene il cartellino del calciatore. Queste le sue dichiarazioni:

“Daniel Maldini è in uscita dall’Atalanta ma non lascerà la Serie A. Dopo l’arrivo di Raspadori, i nerazzurri hanno bisogno di sfoltire la rosa. Su di lui c’è la Juventus che è alla ricerca di un vice-Yildiz, ma i bianconeri non hanno affondato il colpo, anche se la pista rimane in piedi. Sta avanzando il Napoli, che saluterà Noa Lang, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti con l’Atalanta. Vedremo se il calciatore andrà in azzurro o alla Juventus, seppur quest’ultima pista si è al momento raffreddata”.