Il Mattino – Napoli, Maldini opportunità di mercato; possibile ritorno di fiamma per Lookman

Daniel Maldini, figlio d’arte e giovane trequartista dell’Atalanta, potrebbe essere rinforzo nel reparto offensivo in casa Napoli secondo Il Mattino: “Una occasione molto più di Sterling, che non gioca dallo scorso anno al Chelsea, visto anche che il figlio di Paolo può essere una operazione low cost ideale in questa sessione di mercato a saldo zero. Con l’Atalanta si potrebbe anche riaprire il tavolo di Lookman, di rientro dalla Coppa con la Nigeria. Ma servirà, in questo caso, mandare via anche Noa Lang, un altro che ha il futuro lontano dall’azzurro: al rientro dalla trasferta danese lui e Lucca potranno salutare”.