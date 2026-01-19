Gazzetta – Napoli, Sterling tra i nomi per l’attacco: il Chelsea contribuirebbe allo stipendio

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione del mercato del Napoli e si sofferma sulla volontà di Raheem Sterling, esterno del Chelsea, di approdare in azzurro: “Lucca era finito anche nel mirino dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, pronto a girare al Napoli il brasiliano Marcos Leonardo. Ma il centravanti ha chiuso all’Arabia, così il Napoli si è rimesso a lavoro. La sua cessione, però, appare comunque scontata. Ed è per questo che lo scouting del Napoli continua a cercare profili nuovi per poter accontentare Conte. Nella lista di Manna ci sono diversi nomi, di sicuro c’è il marocchino Youssef En-Nesyri, che ha chiesto la cessione al Fenerbahce: c’è apertura da parte del club turco al prestito secco, ma c’è un problema di ingaggio. La distanza non è enorme, ma c’è: domani il giocatore rientrerà dalla Coppa d’Africa e farà il punto con i suoi agenti, consapevoli comunque che l’ipotesi Italia piace molto a Youssef. E a Napoli verrebbe volentieri anche Raheem Sterling, ormai un corpo estraneo – più che un esubero – al Chelsea. I Blues sarebbero disposti anche a contribuire pesantemente sul suo ingaggio, pur di liberarsene”.