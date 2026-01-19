Concorrenza per En-Nesyri, secondo Moretto la Juve è in vantaggio

Non è certo un mistero la volontà e soprattutto la necessita della squadra azzurra di migliorare le prestazioni del parco attaccanti. Ultimi frenetici giorni di mercato per Manna chiamato nella difficile impresa di vendere per poi acquistare profili pronti e graditi al tecnico Conte.

Sembrano a buon punto le trattative per le cessioni dei deludenti Lang e Lucca, che aprono a nuovi innesti e a tante ipotesi.

Da giorni è molto gettonato il nome del ventottenne marocchino Youssef En-Nesyri, attaccante esterno di proprietà del Fenerbahce. Sembra che il ragazzo piaccia al sodalizio azzurro e che la società turca abbia aperto ad un prestito fino a giugno.

Operazione non semplice, anche per la concorrenza di un’altra italiana. Infatti, come riporta sui suoi canali social l’esperto di mercato Matteo Moretto, sembra che la Juventus si sia inserita nella trattativa e, al momento, sia la squadra più vicina al marocchino. Il giocatore, dal canto suo, pare abbia rifiutato proposte minori dalla Premier e sia deciso a giocarsi le sue carte in una compagine di primo piano del Campionato Italiano.