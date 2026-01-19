Cds – Napoli, Rrahmani, Politano e Neres saltano la Champions: il punto

Il Corriere dello Sport fa il punto sui possibili convocati scelti da Antonio Conte per la trasferta di Champions League a Copenaghen: “Rrahmani, Politano e Neres, dunque, non ci saranno: i primi due alle prese con i problemi muscolari rimediati nel finale della partita di sabato contro il Sassuolo e l’altro con quelli alla caviglia sinistra accusati con la Lazio. Oggi se ne saprà di più su tempi e modalità di recupero, ma certi numeri e l’inevitabile super sollecitazione non passano inosservati: Rrahmani ha giocato 17 partite consecutive dall’1 novembre, 16 dall’inizio, per un totale di 1470 minuti. A conti fatti sarà fondamentale il recupero di Elmas, reduce dall’influenza: Conte dovrà scegliere tra Elif, Vergara e Lang per comporre il tandem di trequarti alle spalle di Hojlund. Di Lorenzo tornerà a destra, Buongiorno sostituirà Amir”.