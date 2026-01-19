Antonio Vergara: il nuovo jolly di Conte?

Sabato, il Napoli ha ritrovato la via della vittoria contro il Sassuolo dopo tre pareggi consecutivi. Partita non bellissima per via del gioco espresso dagli uomini di Antonio Conte, ma che ha messo in risalto Antonio Vergara, centrocampista napoletano che ottiene la sua prima titolarità in serie A. Il numero 26 ha convinto per la sua lucidità nel gioco e si è reso pericoloso grazie alla qualità dei suoi cross. In 62 minuti giocati, il giocatore ex Reggiana ha totalizzato il 73% di passaggi completati (16/22), il 75% di passaggi offensivi completati (9/12) ed il 75% di cross completati (3/4), come riportato da Diretta.

La domanda sorge spontanea: perché il tecnico non gli dà tanto spazio? Il mister della squadra partenopea non è nuovo su questo tipo di scelte nell’ambito della gestione della rosa come quella di aver paura di inserire giocatori giovani. Vergara rientra in questa casistica, un elemento di gran talento ma schierato in campo perlopiù negli ultimi minuti della partita. Un minutaggio in cui è complicato poter compiere miracoli o mettersi in mostra. Un calcitore del genere può essere molto utile in una squadra povera di elementi creativi. Dunque, non si può non citarlo tra le soluzioni a disposizione di Conte.

Ora però, la palla passa proprio a lui, che spesso ha finito per incespicarsi in situazioni analoghe. Una palla, che se addomesticata, può portare ad un qualcosa di positivo in zona offensiva, lì dove serve c’è bisogno di qualità individuale come il pane. Magari, proprio alla maniera di Vergara, con la sfrontatezza di chi non teme l’azzardo.