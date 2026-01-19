Antonio Vergara e lo scarso minutaggio: scelta giusta o poco coraggio di Conte?

Il Napoli sabato sera ha vinto contro il Sassuolo con una prestazione non del tutto brillante però io personalmente ho da dire delle cose su un giocatore che meriterebbe molto più spazio di quanto gliene viene dato e sto parlando di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003, che dopo tanto tempo viene inserito tra i nostri 11 titolari per sostituire Neres ancora infortunato, devo dire che lo ha fatto in maniera eccellente risultando uno dei pochi convincenti della serata infatti in 62 minuti giocati concretizza il 73% di passaggi riusciti (16/22) il 75% di passaggi offensivi riusciti (9/12) ed il 75% di cross riusciti (3/4).

Dopo questa immersione all’interno di statistiche io penso di poter dire quello che penso ovvero che noto in Conte una sorta di paura nel buttare un giovane o proprio nel cambiare qualcosa coinvolgendo anche promesse come in questo caso Vergara che viene sfruttato solamente per dargli campo gli ultimi 2 minuti dove non si può pretendere che faccia miracoli, io vedo in lui del talento e si vede che è un ragazzo serio quindi io mi chiedo: “perché non metterlo in mezzo cercando di utilizzarlo nel giusto modo così ottiene minutaggio e riesce a crescere?”