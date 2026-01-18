Ugolini: “Rrahmani e Politano dovrebbero saltare il Copenhagen e probabilmente anche la Juventus”

Il giornalista sportivo Massimo Ugolini é intervenuto ai microfoni di SKY Sport 24 per riportare degli aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori del Napoli, Amir Rrahmani e Matteo Politano. Ecco le parole di Ugolini.
“La lista degli infortunati si allunga: ieri fuori Rrahmani, Politano é rimasto in campo, ma le condizioni dei due giocatori preoccupano. Aspettiamo l’ufficialità, ma non dovrebbero essere disponibili sicuramente per la prossima partita. Vediamo per la Juventus, ma anche in quel caso non dovrebbero essere disponibili. Aspettiamo il responso degli esami strumentali effettuati stamattina e le risposte dei due giocatori, anche dal punto di vista delle sensazioni, nelle prossime ore“.