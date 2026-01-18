The Athletic – Politano è primo nei top 5 campionati europei in una statistica. Ecco di che si tratta

Dall’arrivo di Conte il ruolo di Politano è certamente cambiato all’interno delle tattiche del Napoli. L’ex Inter è passato infatti dall’essere un ala destra pura al diventare un esterno tutta fascia capace di dare equilibrio in difesa ma dare quantità in fase offensiva.

Tuttavia questo cambio tattico ha gravato parecchio sui gol. Infatti Politano la scorsa stagione ha segnato solo 2 gol mentre quest’anno è ancora a secco e c’è un dato che lascia molti tifosi senza parole.

Infatti il classe 1993, come riporta The Athletic, è primo in Europa per numero di tiri in porta tentati senza mai riuscire a segnare. Questa statistica sembra essere preoccupante ma non dovrebbe esserlo in quanto Politano, essendo diventato un esterno a tutto campo che gode di un elevato minutaggio, dispende anche più energie di tanti altri calciatori in rosa e questo lo porta ad essere meno lucido sotto porta.

Ciò non toglie che un maggior numero di gol da parte sua aiuterebbe moltissimo la squadra ma allo stesso tempo il lavoro tattico dell’ex Sassuolo è preziosissimo per Conte che con lui trova un perfetto equilibrio sulla fascia destra ed è il motivo per cui la posizione di Politano deve rimanere tale almeno fino alla fine della permanenza del tecnico ex Tottenham a Napoli.