RAI-Il Napoli monitora Beto: il punto

Il futuro di Lorenzo Lucca è sempre più lontano da Napoli e la società azzurra starebbe valutando quale calciatore dovrebbe sostituire l’ex Udinese.

Ciro Venerato, giornalista della RAI ha portato importanti aggiornamenti sui vari profili che starebbe visionando il Napoli: “Lorenzo Lucca non ha giocato neanche un secondo, è un messaggio chiaro che Conte ha indirizzato a De Laurentiis e Manna. Il Napoli aveva un’ipotesi d’accordo con Mourinho e Rui Costa per il Benfica, il calciatore prende tempo e spera forse nella Premier League. Nel frattempo si sono interessate Crystal Palace e Nottingham Forest, che hanno contattato l’agente. Difficilmente si concretizzerà lo scambio con Marcos Leonardo dell’Al-Hilal.

Se il Napoli riuscisse a piazzare Lucca, il primo nome è En-Nesyri anche perché il Fenerbahce lo dà in prestito per 5 milioni. La Juventus mi ha smentito l’interesse per En-Nesyri: ci sono solo Napoli e Aston Villa sul calciatore. Sfuma Dovbyk che si è infortunato, si discute con la Roma di Ferguson che potrebbe chissà entrare nell’operazione Lang. Tra gli altri attaccanti che Manna sta valutando c’è anche Beto, ex Udinese ora all’Everton. Calciatore che sembra piacere sia ad Antonio Conte che alla società azzurra”.