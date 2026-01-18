Pedullà: “Nottingham Forest e Pisa su Lucca, dovrà decidere il giocatore”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, parla della situazione attuale del futuro di Lorenzo Lucca al Napoli in un video sul suo canale YouTube: sull’attaccante classe 2000 c’è l’interesse del Pisa e del Nottingham Forest. Ecco le parole di Pedullà. “Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana Lucca dovrà prendere una decisione definitiva: deve decidere se aprire al Nottingham Forest o restare in Italia. Il Pisa mette 2 milioni sul tavolo e andrà in pressing cercando di convincerlo, facendo valere i buoni rapporti con il Napoli“.