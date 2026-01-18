Napoli in ansia per Neres: forte dubbio contro il Copenaghen

La Champions League si avvicina e in casa Napoli cresce l’apprensione per le condizioni di David Neres. L’esterno brasiliano non è stato nemmeno in panchina nella sfida contro il Sassuolo, una scelta adottata a scopo precauzionale come comunicato dallo stesso club azzurro, ma la sua presenza per il match di martedì contro il Copenaghen resta fortemente in dubbio.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le maggiori perplessità riguardano proprio le sensazioni avvertite dal giocatore in fase di accelerazione. Il viceallenatore Stellini ha fatto chiarezza nel post-partita: “Il fastidio è legato alle trazioni in velocità, dobbiamo seguire i suoi feedback”.
Solo nella giornata odierna arriveranno indicazioni decisive, insieme alle valutazioni sulle condizioni di Rrahmani e Politano. A Castel Volturno si incrociano le dita: l’emergenza infortuni continua a pesare e la fortuna sembra aver voltato le spalle al Napoli da mesi.