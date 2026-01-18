Napoli, accelera per En-Nesyri: prestito possibile, duello Juve anche per Maldini

Il mercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. A partire da domani potrebbero aprirsi scenari concreti per rinforzare l’attacco di Antonio Conte e il nome in cima alla lista resta quello di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino è impegnato questa sera nella finale di Coppa d’Africa con il Marocco contro il Senegal, poi si concentrerà sul proprio futuro. E il Napoli fa sul serio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Fenerbahce ha aperto alla formula del prestito. La trattativa sarebbe impostata su una base complessiva di circa 5 milioni di euro tra indennizzo e contributo all’ingaggio, un segnale significativo che rende l’operazione praticabile già in questa finestra di mercato.

Ma En-Nesyri non è l’unico fronte caldo. Il Napoli ha infatti lanciato la sfida alla Juventus anche per Daniel Maldini dell’Atalanta, profilo seguito da tempo per aggiungere qualità e soluzioni sulla trequarti. I bianconeri monitorano entrambi i giocatori, aprendo così a un possibile doppio duello di mercato. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive: Conte attende rinforzi e il Napoli prova ad accelerare.