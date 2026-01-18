Mercato Napoli, Lang possibile uscita: Roma in contatto

Noa Lang è uno dei nomi più caldi in uscita nel mercato invernale del Napoli. L’eventuale cessione dell’esterno olandese potrebbe aprire la strada a nuovi innesti, necessari per rinforzare la rosa di Antonio Conte in una sessione condizionata dal vincolo del saldo zero.

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Ciro Venerato, intervenuto su Rai 2 durante Sabato al 90esimo. Secondo quanto riportato, Conte spinge per almeno due rinforzi, se non tre: un esterno, un attaccante e, eventualmente, anche un centrocampista. Per inserire un nuovo esterno, però, sarà indispensabile prima una cessione e il nome individuato è proprio quello di Lang.

Venerato ha confermato contatti diretti tra Napoli e Roma: le due dirigenze si sono già confrontate, ma la distanza resta sulla valutazione. Il club azzurro chiede 27 milioni di euro, la stessa cifra investita in estate, mentre la Roma punta a una formula più vantaggiosa, valutando un prestito con obbligo condizionato o un semplice diritto di riscatto.

Nel frattempo, il Galatasaray resta il club più avanti nella corsa al giocatore, avendo già raggiunto un’intesa con l’agente. Tuttavia, la preferenza di Lang sarebbe quella di restare in Italia e trasferirsi nella Capitale.