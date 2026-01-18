La Repubblica – Napoli a Copenhagen con ben 9 infortunati

Continua l’incubo infortuni per il Napoli: ieri alla lista di giocatori fuori per infortunio si sono aggiunti anche Elmas, Rrahmani e Politano. In totale sono attualmente nove i giocatori fuori per infortunio nella squadra di Conte: gli altri indisponibili sono De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Gilmour, Meret e Neres.

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, 7 di questi giocatori salteranno sicuramente la trasferta contro il Copenhagen in Champions League martedì sera. Gli unici due che hanno qualche possibilità di recuperare in tempo per martedì sono Elmas e Neres: quest’ultimo sarà valutato oggi a Castel Volturno.