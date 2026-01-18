Il Mattino: “Non molla nessuno”

Fabiana Saviano
Non molla nessuno”. È questo il titolo scelto da Il Mattino in prima pagina nell’edizione odierna, per raccontare la vittoria del Napoli nella gara di ieri. Gli azzurri ritrovano i tre punti dopo una serie di tre pareggi consecutivi, al termine di una partita sofferta contro il Sassuolo.

A decidere l’incontro è stato Lobotka, protagonista in una serata che ha restituito fiducia alla squadra, pur lasciando qualche ombra sul piano fisico. Nel sommario, infatti, il quotidiano sottolinea anche i nuovi stop di Rrahmani e Politano, due assenze che rischiano di pesare nelle prossime settimane.

