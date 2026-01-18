Il Mattino – Neres dovrà sentirsi perfettamente a suo agio in campo per tornare a disposizione

Si pensava che Neres potesse rientrare per la partita di domenica scorsa contro l’Inter: invece, quei pochi minuti giocati mercoledì contro il Parma hanno solo aggravato le condizioni del brasiliano che ieri non é stato neanche convocato per la partita contro il Sassuolo. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Neres ha comunicato alla squadra medica dei Partenopei di sentire ancora dolore alla caviglia: la squadra medica gli ha dato l’ok per il rientro in campo, ma dovrà essere lo stesso calciatore a sentirsi perfettamente a suo agio per tornare a disposizione.