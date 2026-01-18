Gazzetta dello Sport: “Il Napoli c’è, ma ne perde altri due”

“Il Napoli c’è, ma ne perde altri due”. È questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna per raccontare il successo degli azzurri contro il Sassuolo. Una vittoria importante, arrivata dopo un periodo complicato, ma accompagnata da nuove preoccupazioni sul fronte infortuni.
All’indomani del ritorno ai tre punti, la Rosea pone l’accento sugli stop di Rrahmani e Politano, usciti acciaccati dal match. Nel post-partita, il viceallenatore Stellini ha lanciato un messaggio chiaro al club, chiedendo rinforzi immediati per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.
In primo piano, sulla prima pagina del quotidiano sportivo, c’è però anche il successo dell’Inter, arrivato poche ore prima contro l’Udinese. “Lautaro canta”, titola la Gazzetta: il capitano nerazzurro va a segno su assist di Pio Esposito e firma il momentaneo +9 sul Napoli, ridotto poi a -6 dopo la vittoria azzurra contro il Sassuolo.