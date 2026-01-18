Futuro Vergara, il Napoli fa muro: resta una risorsa per Conte

Il futuro di Antonio Vergara è uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Il centrocampista classe 2003, titolare e tra i protagonisti nella vittoria contro il Sassuolo, avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il club a gennaio per trovare maggiore continuità e accumulare minutaggio nella seconda parte della stagione.

La prestazione offerta al Maradona, però, dimostra come Vergara possa giocarsi le sue chance anche in azzurro nei prossimi mesi. Secondo Il Mattino, infatti, il Napoli non ha mai realmente preso in considerazione la sua cessione. Nonostante i numerosi sondaggi dalla Serie A, soprattutto da parte di club di bassa classifica, la società preferisce trattenerlo.

A pesare sulla decisione sono anche i tanti infortuni che hanno colpito il centrocampo, rendendo Vergara una risorsa preziosa per il presente. La linea del club è chiara: il giovane talento resta a disposizione di Antonio Conte.