Fabrizio Romano: “Sterling non è una priorita”: il punto

Prosegue la problematica infortuni in casa Napoli che nel match contro il Sassuolo non ha potuto schierare nuovamente David Neres che si è aggiunto alla lunga lista di infortunati.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato ha fatto il punto sul mercato della squadra campione d’Italia sottolineando come Raheem Sterling, nome che sta circolando da giorni, non sarebbe una priorità in virtù della mancata possibilità per il Chelsea di cedere in prestito il calciatore inglese ma solo a titolo definitivo.