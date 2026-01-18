Dalla Spagna: Il Nottingham Forest vuole Olivera. I dettagli

Dopo esser stato vicino alla cessione in estate, Olivera ha trovato meno spazio nelle gerarchie di Conte a causa delle ottime prestazioni fornite fin qui da Spinazzola.

Tuttavia, un eventuale cessione dell’uruguaiano aiuterebbe molto il Napoli in ottica calciomercato. Infatti i partenopei potranno operare solo a tasso zero sul mercato e quindi dovranno prima vendere dei giocatori per comprarne altri.

Olivera sta infatti reclamando più spazio e, secondo il giornalista di As Eduardo Burgos, il Nottingham Forest è fortemente interessato all’ex Getafe che, come affermato dal giornalista stesso, non è più un tassello fondamentale per Conte come lo era fino all’estate scorsa.

Vendendo l’ex Getafe, che rientrerebbe tra i sacrificabili, gli azzurri potrebbero certamente iniziare a rinforzarsi anche a fronte di un emergenza infortuni che sembra non avere mai termine.