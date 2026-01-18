CorSport – Lukaku potrebbe tornare tra i convocati contro il Copenhagen

Alessio Grossi
UFFICIALE - Lukaku torna in lista Champions! Prenderà il posto di un big

I tifosi del Napoli aspettano ancora di vedere l’esordio stagionale di Romelu Lukaku, fuori da agosto per una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il rientro in squadra dell’attaccante belga era previsto per la Supercoppa a fine dicembre, ma alcuni problemi muscolari hanno impedito ciò. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, la condizione fisica di Lukaku sembrerebbe essere in netto miglioramento e non é da escludere una sua convocazione per la trasferta contro il Copenhagen in Champions League, partita in programma martedì alle 21.

