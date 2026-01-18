Corbo: “Ecco perché Conte non va più in conferenza stampa…”

Antonio Corbo, giornalista del quotidiano La Repubblica, analizza la vittoria del Napoli che ieri ha battuto in casa il Sassuolo per 1-0, soffermandosi anche sulla mancata conferenza stampa di Conte alla vigilia della partita: il tecnico pugliese non si presenta ad una conferenza stampa pre-partita dalla vigilia della trasferta contro il Torino, il 17 ottobre 2025.

Secondo Corbo sono tre le ipotesi che spiegano il perché Conte non si presenta più in conferenza stampa prima della partita. La prima ipotesi é che si tratta di scaramanzia, la seconda ipotesi é che Conte non sa cosa dire e vuole evitare domande sui 3 pareggi consecutivi, la terza ipotesi (considerata da Corbo la più verosimile) é che Conte pensa che sia meglio lasciare ad altri pensare tutto quello che forse non vuole o non può dire. Il giornalista si sofferma anche sulle condizioni di Neres: “Sarebbe stato interessante saperlo venerdì nella conferenza di rito, poco male. Si lascia la parola al campo che comincia a dire anche troppo“.