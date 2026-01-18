CdS: “Conte rassegnato e arrabbiato, ha chiesto rinforzi”

Mister Conte ha seguito la partita del Napoli dalla tribuna a causa della squalifica rimediata durante il match contro l’Inter.

Il Corriere dello Sport ha descritto lo stato d’animo di mister Conte durante il match contro il Sassuolo: “leri mancavano Neres, Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret, durante la partita si sono fermati per problemi fisici Elmas, Rrahmani e Politano. Un ritmo insostenibile, soprattutto perché all’orizzonte ci sono altre quattro partite in undici giorni. Nelle quali il Napoli si giocherà la qualificazione in Champions e una buona fetta di futuro nello scontro diretto molto delicato con la Juve. Nessuno vorrebbe essere nei panni di Conte in questo momento.

Le sue smorfie nel box del Maradona erano un misto fra rabbia e rassegnazione. Per essere all’altezza di un calendario pazzesco con nove partite in un mese c’era bisogno di avere tutta la rosa a disposizione. Le defezioni hanno stravolto tutto e probabilmente peseranno anche sulle scelte di mercato”.